ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الموت يفجع الفنان مصطفى قمر.. شاهد

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:12 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
Advertisements
مصطفى كرم
اعلن الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفاة عمته. 

وكتب مصطفى قمر قائلا "انتقلت الي رحمة الله وأمنه عمتي الحاجة ام كلثوم قمر (كلثومة) ارجو من حضراتكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولنا الصبر والسلوان ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم".

وأحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته نهاية العام الماضي  في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة. 

وكان من ضمن الحضور: يسرا واسر ياسين والهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسى شلبى واحمد حاتم واحمد داوود وعلا رشدى وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة .


و ضم الحفل عدد من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلىء على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح سويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا. 


وبالفعل أنهى قمر الحفل بعد غناء حوالى 6 اغانى فقط احتراما للقوانين وخوفا على الحاضرين من فيروس كورونا، وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصطفى قمر ينهي فقرته الغنائية مبكرا بـ الجونة السينمائي بسبب كورونا

كان نفسي أغني أكتر.. أول تعليق من مصطفى قمر بعد حفلة أمس بمهرجان الجونة

مصطفى قمر يحتفل بافتتاح "أكاديمية قمر" للحفاظ على الفن الراقي في مصر

مصطفى قمر يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده: كل سنة وأنت بألف خير ياكابو

مصطفى قمر يشارك جمهوره بصورة من تدريباته على سباق الخيل

سندي وأول فرحتي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه إياد.. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة تكشف الأسباب الحقيقية لوفاة مصابي كورونا في مستشفى الحسينية

قصير فوق الركبة.. بوسى تثير الجدل بأنوثتها في أحدث جلسة تصوير

لحل النقاط الخلافية.. توافق وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا على إجراء مباحثات لمدة أسبوع

القصة مش أكسجين.. صحة الشرقية تفجر مفاجأة عن وفيات مستشفى الحسينية.. فيديو

بسمة وهبة تنفعل على متابعة لهذا السبب... فيديو وصور

الزمالك: ندرس عرضا رسميا وحيدا لاحتراف مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها