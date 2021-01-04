ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شريف مدكور: أعرف ناس عندهم كورونا ومَش قادر أكلمهم

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:38 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
شارك الإعلامي شريف مدكور، جمهوره بمنشور لمعرفة آرائهم واستشارتهم.

وكتب شريف مدكور، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "عندي مشكله اني اعرف ناس عندهم كورونا و مَش قادر صراحه اكلمهم او ابعت حتي رساله لانهم  مفكروش يكلموني او يسألوا عليا ايام مرضي انا كده غلطان؟".

وكان شريف، قد أعلن مؤخرًا عن استعداده للحصول علي مصل كورونا عن توافره في الأسواق وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي في بوك : "  انا قررت اخذ مصل كورونا اول لما يكون متوفر". 

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور عانى في الفترة الأخيرة من الإصابة بمرض السرطان الذي أدى إلى اختفائه عن الشاشة بعض الوقت. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تهكير حساب الإعلامي شريف مدكور

شريف مدكور يعيد حسابه الخاص على واتساب بعد تهكيره

شريف مدكور: هو ليه في مجتمعنا عادي الراجل يبين عورته والست لأ؟

شريف مدكور يمازح جمهوره بعد شراء موبايل جديد

شريف مدكور يستعد للحصول على لقاح كورونا

ترشيحاتنا

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها

بعد 17 عاما.. والدان يكتشفان خطأ فادحا بخصوص ابنهما

كارثة.. أنبوبة الأكسجين قنبلة موقوتة في المنزل.. فيديو

ترامب سيفوز في الانتخابات.. أبو غزالة: أتوقع احتجاجات وحرب أهلية في أمريكا

شبيه عمرو دياب : "الهضبة قاللي: "بتفكرني بنفسي وأنا صغير"

هل الأكسجين السبب .. محافظ الشرقية يروي تفاصيل أزمة مستشفى الحسينية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة كورونا تجبر سيدة على حلاقة شعرها بالكامل.. اعرف القصة

طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه