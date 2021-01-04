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أخبار العالم

بسبب إيران.. الولايات المتحدة تبقي على حاملة طائرات بالشرق الأوسط

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:16 ص
حاملة طائرات
حاملة طائرات
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شريف سيد
قرر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميللر، استمرار تواجد حاملة الطائرات الأمريكية " يو سي سي نيمتيز" في منطقة الشرق الأوسط. 

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو سي سي نيمتيز" في البقاء بالشرق الأوسط بسبب تهديدات إيران الأخيرة ضد الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين". 

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، أعلن أن واشنطن قررت سحب حاملة الطائرات التابعة للبحرية الوحيدة العاملة في الشرق الأوسط إلى البلاد.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، تأتي هذه الخطوة بعد أن نقل سلاح الجو الأمريكي قاذفتين من طراز B-52 من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا إلى الشرق الأوسط. 

وقال مسؤولون عسكريون إنه كان يهدف إلى تحذير إيران من شن هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية وردعها عن تنفيذ هجمات انتقامية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وتتمركز حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، وهي حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة في الشرق الأوسط في منطقة الخليج والمحيط الهندي منذ يونيو 2020، بعد انطلاقها من سان دييغو في مايو.

وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "CENTCOM"، أعلنت في بيان، أنها نقلت إلى الشرق الأوسط طائرتين من نوع "B-52H" انطلقتا من قاعدة مينوت في ولاية داكوتا الشمالية "للتشديد على تمسك الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي وعرض القدرة الفريدة من نوعها على النشر الفوري للقوة القتالية الساحقة"، دون ذكر موقع مرابطة القاذفتين.

وهدد حسين دهقان،  المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الصواريخ الإيرانية تغطي كافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".

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