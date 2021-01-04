مصدر: أيمن يونس يثير أزمة داخل الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود أزمة جديدة داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب الكابتن أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاعات الكرة بالنادي .





واضاف المصدر أن البرتغالي جيمي باتشكيو المدير الفني للفريق الأبيض أكد علي استيائه الشديد من تدخل أيمن يونس أكثر من مره في صفقات الاعبين بسبب الأهواء الشخصيه .





وأشار المصدر أن البرتغالي باتشيكو كشف للمقربين منه أنه إذا استمر تدخل أيمن يونس في قراراته سوف يدرس الرحيل عن نادي الزمالك .





واكمل المصدر حديثه وقال" اللجنه المعينة بالنادي علي درايه كامله بما يحدث من لجنة الكرة والازامات المتتالية سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين ، والبعض أيضا نصحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستبعاد ايمن يونس بسبب الازامات المتتالية التي تحدث ولكنه أصر علي وجوده مما زاد الوضع سوء".





وهذا بجانب رغبة يونس في إعادة اللاعب باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم رفض المدير الفني للفريق باتشيكو.





وأوضح المصدر أن المدير الفني أبلغ اللجنة الثلاثية التي تدير القلعه البيضاء بأنه في حال الموافقة على طلب مصطفي محمد بالاحتراف الخارجي فهو يريد التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر ليكون بديل أحد الأجانب الموجودين في الفريق وليس رجوع باسم مرسي .





واختتم المصدر تصريحاته وقال " باتشيكو حرص ايضا علي ابلاغ اللجنة بأنه يتعرض لضغوط من الكابتن أيمن يونس من أجل فرض وجهة نظره في موضوع باسم مرسي حتى يكون الاختيار في النهاية من جانب المدير الفني للفريق وهو مارفضه وسبب أن يدرس المدير الفني الرحيل".