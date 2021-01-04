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برلمان

برلماني يطالب بتطبيق القانون ضد استغلال تجار الأكسجين الطبي لأزمة كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:36 ص
أنابيب الأكسجين
أنابيب الأكسجين
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معتز الخصوصى

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك استغلالا من جانب التجار لأزمة كورونا فى تجارة أنابيب الأكسجين ورفع أسعارها ، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على هؤلاء التجار لأنهم يستغلون الأزمة.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حالة حرب مع جائحة كورونا ، ولابد أن نواجه جشع التجار بالقانون ، قائلا: "بدلا من ان يزود التجار إنتاجهم يقومون باستغلال الظروف لتحقيق أرباح ، وهذا ما يسمى بتجار الحروب".

وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة أن تتخذ الأجهزة الرقابية قرار حاسم ضد جشع هؤلاء التجار.

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توافر مخزون كاف من غاز "الأكسجين الطبي" بجميع المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة لا تألو جهدًا في الحفاظ على صحة المواطنين في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، سعي الدولة لتوفير مخزون كاف من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع كبرى شركات الغازات، والتي تقوم بإمداد المستشفيات بالأكسجين بشكل مستمر وتوفير مخزون استراتيجي كاف لتلبية جميع احتياجات القطاع الصحي خاصة لمرضى فيروس كورونا، كما تم زيادة عدد "تانكات" الأكسجين والاسطوانات بجميع المستشفيات، فضلًا عن القيام برفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات والصيانة الدورية لمنع حدوث أي أعطال أو تسريبات بأجهزة الغازات الطبية تؤثر على تلقي المرضى للخدمة الطبية.








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