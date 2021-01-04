برلماني يطالب بتطبيق القانون ضد استغلال تجار الأكسجين الطبي لأزمة كورونا





قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك استغلالا من جانب التجار لأزمة كورونا فى تجارة أنابيب الأكسجين ورفع أسعارها ، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على هؤلاء التجار لأنهم يستغلون الأزمة.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حالة حرب مع جائحة كورونا ، ولابد أن نواجه جشع التجار بالقانون ، قائلا: "بدلا من ان يزود التجار إنتاجهم يقومون باستغلال الظروف لتحقيق أرباح ، وهذا ما يسمى بتجار الحروب".





وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة أن تتخذ الأجهزة الرقابية قرار حاسم ضد جشع هؤلاء التجار.



