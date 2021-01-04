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محافظات

تحرير محاضر لـ 350 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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أيمن رياض

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن ، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

 

وأضاف المحافظ أن تلك الجهود أسفرت في يومها الأول عن تحرير محاضر لـ 350 شخصا مخالفا لعدم ارتداء الكمامة ، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم ، كما تم فض تجمع لإقامة فرح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وضبط وغلق مركزًا مخالفًا للدروس الخصوصية بشارع العاشر من رمضان بمركز بنى مزار .

 

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وأكد المحافظ ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، حيث بدء من أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية ، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن .

 

كما كلف المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة التزام المواطنين، بمراكز أبو قرقاص وملوى وديرمواس، حيث تابع، السكرتير العام المساعد ، عدد من المنشآت الحكومية والمواقف داخل المراكز، بالإضافة إلى عدد من المقاهي، وذلك لمتابعة الالتزام بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .

 

كما وجه المحافظ ، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والاماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء ، وأجري المحافظ جولة ميدانية أمس ، شملت محطة السكة الحديد والبنوك ومواقف السيارات بمدينة المنيا، للوقوف على التزام المواطنين بالمصالح الحكومية الأكثر إزدحامًا بالإجراءات الاحترازية، وتم خلال الجولة تطبيق قرار الغرامة الفورية على أحد المترددين على البنك الأهلي بمدينة المنيا لعدم ارتداء الكمامة، وكذا التوجيه لإدارة مرور المنيا بسحب رخصة ميكروباص وإيقافه لمدة شهر لعدم التزام قائده بارتداء الكمامة.

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