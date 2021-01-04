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محافظات

صحة كفر الشيخ توضح حقيقة إقالة مدير مستشفى الحامول المركزي

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، بيانًا رسميًا، نفت فيه ما تردد عن إقالة الدكتور أحمد مصباح مدير مستشفى الحامول المركزي.

وقال البيان الإعلامي للمديرية، إنه لا صحة لخبر إقالة مدير مستشفى الحامول، مضيفة أن الموضوع محل تحقيق بالمحافظة ولم تصدر حتى الآن تعليمات أخرى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه بالنسبة لموضوع الأوكسجين، فالاوكسجين متوفر حسب الحاجة.

وقالت إنه لم يتضرر أى مريض حتى الآن من نقص الأوكسجين وهناك غرفة لمتابعة الوضع بالإشتراك مع المحافظة.
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