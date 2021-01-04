تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

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وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13225 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2143 نقطة.



وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة.



اقرأ أيضا... أسعار الذهب ترتفع 13 جنيها بمنتصف تعاملات الاثنين وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13225 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2143 نقطة.وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 116 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 653.453 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2234 نقطة.