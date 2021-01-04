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ديني

رد مفاجئ من الإفتاء على حكم تصفيف الرجل لشعر المرأة

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:37 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية من سيدة تقول : " ما حكم الذهاب الى الكوافير مع العلم أن المصفف رجل ؟" .

ورد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: " لا يجوز للرجل لمس عورة المرأة إلا لحاجة ، كالطبيب مثلا فيجوز له توقيع الكشف على المراة المريضة وفقا للضوابط الشرعية أيضا ، اما إذا كان لمس الشعر وهو عورة بالنسبة للمرأة للتزين فلا يجوز طالما ليس لحاجة . 

حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن مهنة الكوافير ليس حرامًا؛ لأن بها نساء تخدم نساء ورجالٌ كذلك أيضًا.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « سيدة تعمل كوافيرة وتريد أن تعلم ابنها هذه المهنة فهل هذا حلال؟»، عبر فيديو تم بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذه السيدة إذا أرادت تعليم ابنها هذه المهنة معها في كوافير للنساء، وكان نيتها أن يصبح حلاقً للرجال عندما يكبر؛ كان حلالًا.

وتابع المفتي السابق أن عمل الابن الصغير مع أمه على هذا النحو يكسبه خبرة؛ تجعله مقتنًا لعمله فيما بعد، مختتمًا: " لا مانع من ذلك بشرط أن تكون نيتها العمل فيما بعد كوافير للرجال، ويشب هو أيضًا على ذلك".

خالد الجندي يوضح حكم "فلوس" الكوافير

قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن عمل الكوافيرة جائز شرعا ولا حرج فيه بشرط أن يكون العمل سيدة مع سيدة وليست رجل مع سيدة.

وأضاف الجندي في إجابته عن سؤال: " ما حكم فلوس الكوافير؟" أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون صاحب الكوافير رجلا ويقوم بتصفيف شعر السيدات ويدلك رأسهن.

وأوضح الجندي، أن صحبة السيدات معدية فتجد الرجل كثير التعامل مع السيدات يتقمص شخصية السيدات في طريقة الكلام والملابس، وكذلك جلوس السيدة أوقاتا كثيرة مع الرجال.

ولفت إلى أن مدارس الراهبات من افضل الأماكن التي يتم فيها الفصل بين السيدات والرجال فيجب ان نحتذي به.



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