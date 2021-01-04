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أخبار العالم

طهران تعبر الخط الأحمر.. الدولية للطاقة الذرية تؤكد تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت إيران اليوم الإثنين، استئناف تخفضيت اليورانيوم حتى درجة نقاء بنسبة 20%، في أكبر انتهاك حتى الآن للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بالفعل في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

وقال مبعوث إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقرير للدول الأعضاء أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى مما فعلته منذ دخول اتفاق 2015 مع القوى العالمية حيز التنفيذ.


وكتب سفير  إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي على تويتر" ذكرت المديرية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن الوكالة أكدت أن أسطوانة تحتوي على 137.2 كجم من اليورانيوم (المخصب) تصل إلى 4.1٪ تم توصيلها بخط التغذية وإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب حتى 20 ٪، وبدأت في العمل".

وكان يشير إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي والنشاط في موقع فوردو الإيراني المحفور داخل جبل. قامت إيران مؤخرًا بتخصيب ما يصل إلى 4.5٪ ، وهو أعلى من 3.67٪ المسموح به بموجب الصفقة ، وقالت إنها تخطط لتخصيب ما يصل إلى 20٪ قبل الاتفاق. 



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