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اقتصاد

شعبة الأدوات المنزلية: زيادة الأسعار لتعويض الخسائر أسلوب إدارة خاطئ

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:19 م
الأدوات المنزلية
الأدوات المنزلية
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ولاء عبد الكريم
قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية إن بعض الشركات تتجه إلى زيادة الأسعار لتعويض الخسائر أو للحفاظ على الربحية، وهو الأمر الذي لا يجب اللجوء إليه إلا في آخر المطاف.

أوضح الطحاوي، في تصريحات له اليوم ،أن زيادة الأسعار لتحقيق الربح تؤثر على حركة المنتج وقد تخرجه من المنافسة في السوق وتزيد من مشكلة الشركات والمصانع.

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ونصح الطحاوي، الشركات والمصانع بالعمل على تخفيض التكاليف بما لا يؤثر علي الجودة من خلال تقليل الهادر ودراسة بدائل المواد الخام واختيار الخامات بعناية.

كما طالب بتطوير اساليب التخزين والنقل لتقليل الهدر في المادة الخام ونصح بزيادة فاعلية العمال عن طريق عمل التدريب اللازم لهم للوصول لحجم إنتاج مثالي.

وأشار إلى أن استخدام نفس الموارد بفاعلية أكثر وكفاءة أعلى ينتج عنه تقليل التكاليف وزيادة الربحية، وينعكس أيضا علي خفض الأسعار، وزيادة معدل دوران المنتجات، مما يحدث رواجا في الاسواق بدل من اللجوء الي زيادة الاسعار وما يترتب عليه من انخفاض معدل دوران رأس المال وخروج المنتجات من المنافسة وبالتالي مزيد من مزيد من الركود والخسائر.

وأضاف أنه علي المصانع والشركات سواء قطاع الاعمال العام او الشركات الخاصة استخدام اساليب الإدارة الحديثة وتدريب العمال والاهتمام بتنمية مهاراتهم، وذلك سيظهر أثره جليا علي الإنتاج. 
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