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أحمد موسى: القاهرة من أكثر مدن العالم تلوثا وتحويل السيارات للغاز يحافظ عليها

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:27 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تحويل السيارة من البنزين للعمل بالغاز ستوفر للمواطن والدولة؛ من خلال توفير فرص عمل وعمالة، وتوفير في البنزين للمواطنين، منوها بأن عددا كبيرا من الدول المتقدمة ومنها روسيا تعمل سياراتها بالغاز الطبيعي. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي ناقش اليوم المحاور الأساسية لمشروع تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، لكي نحافظ على البيئة نظيفة، لافتا إلى أن القاهرة من أكثر مدن العالم تلوثا.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس سيشهد اطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

ويستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس تفقد أجنحة وقاعات المعرض المخصصة للمؤسسات والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، وكذلك أجنحة الشركات العالمية المتخصصة العارضة لنماذج وطرازات للسيارات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة.

ويطرح المعرض أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كل الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس، تم تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة.
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