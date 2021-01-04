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توك شو

البترول: تحويل 400 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات..فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:42 م
سيارات تعمل بالغاز
سيارات تعمل بالغاز لطبيعي
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قسم التوك شو
أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن مراكز تحويل السيارات من الكهرباء إلى الغاز الطبيعي منتشرة فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن التحويل يتم من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي وايصال مياه أو كهرباء، ثم يتم الكشف على السيارة وحال وصول كفاءة  الموتور لـ70% سيتم التحويل.

واضاف المتحدث باسم وزارة البترول، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية قناة القاهرة والناس، قيمة التحويل تدفع كاش أو بالتقسيط وحال الرغبة فى التقسيط للأكثر من عام ستكون بفوائد.

وتابع: "عوامل الأمان فى تحويل السيارات 100% والموتور مش بيحصل له حاجة وأي كلام غير كده عن تضرر الموتور يبقى شائعات"، مؤكدا أن مشروع تحويل السيارات لغاز طبيعي موجودة منذ اكتر من 25 سنة.

واستكمل: "لدينا 225 محطة تموين للغاز موجودة على رئاسة الجمهورية والخطة خلال السنة دي يتم تنفيذ 325 محطة جديدة، والمحطات ستنتشر ومتوقعين ان المشروع لتحويل السيارات للغاز بعد 3 سنوات يكون هناك 400 الف سيارة تعمل بالغاز".
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