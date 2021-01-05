تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود.

مقادير فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود

4 قطع لحم فيليه

1 ونصف ملعقة كبيرة فلفل أسود حب مجروش

2 كوب كريمة

1 ونصف ملعقة كبيرة دقيق ملح

3 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم

2 ملعقة كبيرة زبدة



التقديم

بروكلي مسلوق

بطاطس ويدجز مشوية في الفرن





طريقة تحضير فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود

* يشوح الدقيق في زبدة وزيت على النار مع مراعاة التقليب المستمر.

* يضاف اللحم ويشوح من الوجهين ثم يضاف الفلفل المجروش وملح وفلفل ناعم.

* تضاف الكريمة تدريجيًا مع الاستمرار في تقليب الصوص.

* يترك حتى تمام التسوية ثم يقدم مع البروكلي والبطاطس بالهنا.​