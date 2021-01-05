تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود.
مقادير فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود
4 قطع لحم فيليه
1 ونصف ملعقة كبيرة فلفل أسود حب مجروش
2 كوب كريمة
1 ونصف ملعقة كبيرة دقيق ملح
3 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم
2 ملعقة كبيرة زبدة
التقديم
بروكلي مسلوق
بطاطس ويدجز مشوية في الفرن
طريقة تحضير فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود
* يشوح الدقيق في زبدة وزيت على النار مع مراعاة التقليب المستمر.
* يضاف اللحم ويشوح من الوجهين ثم يضاف الفلفل المجروش وملح وفلفل ناعم.
* تضاف الكريمة تدريجيًا مع الاستمرار في تقليب الصوص.
* يترك حتى تمام التسوية ثم يقدم مع البروكلي والبطاطس بالهنا.