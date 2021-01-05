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مرأة

فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:00 ص
فيليه لحم بصوص الفلفل
فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود.

مقادير فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود

4 قطع لحم فيليه
1 ونصف ملعقة كبيرة فلفل أسود حب مجروش
2 كوب كريمة
1 ونصف ملعقة كبيرة دقيق ملح
3 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم
2 ملعقة كبيرة زبدة 


التقديم
 بروكلي مسلوق
بطاطس ويدجز مشوية في الفرن


طريقة تحضير فيليه لحم بصوص الفلفل الأسود

* يشوح الدقيق في زبدة وزيت على النار مع مراعاة التقليب المستمر.

* يضاف اللحم ويشوح من الوجهين ثم يضاف الفلفل المجروش وملح وفلفل ناعم.

* تضاف الكريمة تدريجيًا مع الاستمرار في تقليب الصوص.

* يترك حتى تمام التسوية ثم يقدم مع البروكلي والبطاطس بالهنا.​

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