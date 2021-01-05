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محافظات

فض حفل زفاف داخل قاعة أفراح في بني سويف

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:05 ص
فض حفل زفاف داخل
فض حفل زفاف داخل قاعة أفراح في بني سويف
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محمد عبدالحليم
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ورؤساء الأحياء والمناطق  بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

ناشد محافظ بني سويف،المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات الشخصية والمنزلية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم وذويهم  من العدوى بالفيروس، مع ضرورة الإلتزام بقرارات الحكومة التي تهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. 

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وفي هذا السياق قام هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا بالتوجه لإحدى قاعات الأفراح فور تكليف المحافظ له بوجود بلاغ بغرفة عمليات المحافظة من بعض المواطنين بإقامة فرح داخل القاعة بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا والتي تحظر إقامة الأفراح وحفلات الزفاف في الأماكن المغلقة .

وأكد رئيس المدنية على أنه تم  فض الفرح  بالتعاون مع مركز الشرطة ، وتم غلق القاعة  وتحرير محضر ضد مدير القاعة برقم 57 لسنة 2021، وذلك لمخالفته  قرارات رئاسة مجلس الوزراء الذي يحظر إقامة الأفراح وحفلات الزفاف في الأماكن المغلقة .
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