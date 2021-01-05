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فن

حجاب رانيا يوسف يخطف التريند من مينا مسعود.. تفاصيل

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:51 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، وذلك أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".


وغطى هذا التريند على وصول  النجم العالمي مينا مسعود الى مطار القاهرة قادما من دبي ،وذلك استعدادا لفيلمه الجديد " في عز ضهر"، على الرغم أنه حدث عالمي.


وظهر مينا مسعود مرتديا كمامة طبية من اجل الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.


يشار إلى أن مينا مسعود، هو ممثل مصري عاش في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، واشتهر عالميا عند تقديمه دور "علاء الدين" في فيلم "alaa el din"، أمام النجم العالمي ويل سمي


وكان قد نشر الفنان المصري الكندي، مينا مسعود، صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق مينا مسعود، على الصورة: "موود البقاء في المنزل"، في إشارة منه إلي الالتزام بالحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا. 

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