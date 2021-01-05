احتمالية تأجيل انتخابات رئاسة نادي برشلونة بسبب كورونا





وذكر برنامج " التشيرنجيتو" الإسباني، بأن مجلس الإنتخابات في نادي برشلونة يتشاور من أجل بحث تأجيل الانتخابات بسبب تفشي فيروس كورونا.





واتخذت الحكومة الكتالونية بعض الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة الفيروس بعد زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في الإقليم.





وأعلن نادي برشلونة رسميًا عن إقامة الانتخابات الرئاسية في النادي 24 يناير الجاري.

وكشف النادي عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس وهم: خوان لابورتا - أوجيستي بينديتو - خوردي فاري - لويس فيرنانديز - إيميلي روسو - توني فريكسا - تشافي فيلاخوانا - بيري رييرا - فيكتور فونت .

وتقام الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير، ويمكن للأعضاء التصويت في كل من: في برشلونة ، في مرافق كامب نو ، في تاراجونا وتورتوسا ولييدا وجيرونا وأندورا، وفي بقية إسبانيا ، سيكون مقرهم في مدريد وإشبيلية وفالنسيا وبالما دي مايوركا."

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أنه هناك احتمالية لتأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".