ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احتمالية تأجيل انتخابات رئاسة نادي برشلونة بسبب كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:00 م
برشلونة
برشلونة
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أنه هناك احتمالية لتأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكر برنامج " التشيرنجيتو" الإسباني، بأن مجلس الإنتخابات في نادي برشلونة يتشاور من أجل بحث تأجيل الانتخابات بسبب تفشي فيروس كورونا.

واتخذت الحكومة الكتالونية بعض الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة الفيروس بعد زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في الإقليم.

وأعلن نادي برشلونة رسميًا عن إقامة الانتخابات الرئاسية في النادي 24 يناير الجاري.

وكشف النادي عن القائمة النهائية للمرشحين  في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس وهم: خوان لابورتا - أوجيستي بينديتو - خوردي فاري - لويس فيرنانديز - إيميلي روسو - توني فريكسا - تشافي فيلاخوانا - بيري رييرا - فيكتور فونت .

وتقام الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير، ويمكن للأعضاء التصويت في كل من: في برشلونة ، في مرافق كامب نو ، في تاراجونا وتورتوسا ولييدا وجيرونا وأندورا،  وفي بقية إسبانيا ، سيكون مقرهم في مدريد وإشبيلية وفالنسيا وبالما دي مايوركا."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على مستقبل كومان في برشلونة بعد استقالة بارتميو

يرغب في البقاء.. تحول مفاجئ بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

عودة ميسي وبوسكيتس ودي يونج.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا

24 يناير موعدًا لانتخابات رئاسة نادي برشلونة

برشلونة يعلن رسميا موعد انتخابات رئاسة النادي وقائمة المرشحين

بعد تصريحات فونت.. مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة عودة تشافي إلى برشلونة

ترشيحاتنا

عناق حار.. شاهد أول لقاء بين محمد بن سلمان وأمير قطر في السعودية

رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال والكونفيدرالية

قبل سعر البنزين الجديد بساعات.. مؤشر سيئ للمصريين بسبب برميل النفط

لماذا كبار السن فقط؟.. الصين تهاجم أمريكا وأوروبا بسبب تطعيمات كورونا

الرحيل يطرق الأبواب .. تطور مفاجئ فى علاقة فرجاني ساسي مع الزمالك

أمير الكويت: أشكر القيادة المصرية ومواقفها الداعمة لقضايا أمن المنطقة واستقرارها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افحص نفسك .. دراسة توضح 4 علامات على الجلد تشير لـ مرض السكري

بعد قرار الإحلال .. أكثر 10 سيارات محلية مبيعًا في مصر خلال 2020

مفاجأة مقززة.. يكتشف عنكبوتا ميتا داخل غلاية مياه بعد استخدامها.. شاهد