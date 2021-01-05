شاهد.. الداخلية تضبط 21 ألف شخص خالفوا قرار ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 20986 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 19874 واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 1112 لعدم سداد الغرامة المقررة وتحرير 703 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (238) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1684) أرجيلة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.



