عبد العاطى يبحث مع وزير الخزانة الأمريكى تطورات أزمة سد النهضة

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكى الذى يقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021 ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.





وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين ، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة الأهداف التنموية المرجوة ، ومن جانبه أعرب ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة مصر ، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.



