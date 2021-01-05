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أخبار البلد

عبد العاطى يبحث مع وزير الخزانة الأمريكى تطورات أزمة سد النهضة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:42 م
صدى البلد
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استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكى الذى يقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021 ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين ، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة الأهداف التنموية المرجوة ، ومن جانبه أعرب ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة مصر ، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل و ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
عبد العاطى يبحث مع وزير الخزانة الأمريكى تطورات أزمة سد النهضة
عبد العاطى يبحث مع وزير الخزانة الأمريكى تطورات أزمة سد النهضة
عبد العاطى يبحث مع وزير الخزانة الأمريكى تطورات أزمة سد النهضة
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