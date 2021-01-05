ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر تهزم اليابان 34- 29 استعدادا لمونديال اليد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
فاز منتخب مصر الاول لكرة اليد على نظيره الياباني بنتيجة  34 /29 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي الصالة المغطاة لاستاد القاهرة  استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجاري .


انتهى الشوط الاول بنتيجة 17 /16 وشهد ندية واضحة من المنتخبين  ، وفي الشوط الثاني تألق الفراعنة وتسيدوا  المباراة  تماما وتمكنوا من زيادة الفارق بشكل كبير بعدما سيطروا علي المنتخب الياباني .


حضر المباراة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومة.

وسُمح للجماهير بحضور المباراة وفق الاجراءات الاحترازية  ، مع التشديد علي ارتداء الكمامة والتباعد بين المقاعد وقياس الحرارة قبل الدخول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد تطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة

وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة ببرج العرب استعدادا لمونديال اليد

لكرة اليد.. سلبية مسحة كورونا للمنتخبين المصري والياباني

هشام نصر يطمئن على جاهزية صالة برج العرب استعدادا لمونديال اليد

وزير الرياضة يحضر مباراة مصر واليابان الودية استعدادا لمونديال اليد

مباراة ودية.. منتخب مصر لليد يتقدم على اليابان 17/16 في الشوط الأول

ترشيحاتنا

أكثر سيارات كروس أوفر SUV مبيعًا في مصر .. صور

بعد إحرازه أول أهدافه مع الأهلي طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر

بعد تأجيل الامتحانات .. طلاب الجامعات : "الجو ريحته أبحاث"

أروابارينا يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الاتحاد الليبي

سعر ومواصفات فيات دوبلو 2021 fiat doblo التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر .. صور

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلي أمام سونديب فى دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo .. صور

طريقة عمل محشى الكرنب في أقل وقت

سعر ومواصفات فيات دوبلو 2021 fiat doblo التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر .. صور