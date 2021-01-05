مصر تهزم اليابان 34- 29 استعدادا لمونديال اليد

فاز منتخب مصر الاول لكرة اليد على نظيره الياباني بنتيجة 34 /29 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي الصالة المغطاة لاستاد القاهرة استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجاري .









انتهى الشوط الاول بنتيجة 17 /16 وشهد ندية واضحة من المنتخبين ، وفي الشوط الثاني تألق الفراعنة وتسيدوا المباراة تماما وتمكنوا من زيادة الفارق بشكل كبير بعدما سيطروا علي المنتخب الياباني .









حضر المباراة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومة.



