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محافظات

بسبب عطل مفاجئ.. قطع المياه عن شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:37 م
عطل مفاجئ
عطل مفاجئ
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إبراهيم الهوارى
أعلنت محافظة القليوبية عن قطع المياه بحى غرب شبرا الخيمة بسبب حدوث كسر فى محبس قطره 800 مم وتم قطع المياه عن منطقة سنتر عبده بشارع احمد عرابي بالحى. 

وقالت المحافظة إن شركة مياه القاهرة الكبري تقوم حاليا باعمال الاصلاح وبمجرد الانتهاء من اصلاح العطل سيتم توصيل المياه وياتى هذا العطل فى اطار اعمال التطوير التى تتم فى الحي حيث ان معظم مواسير الشارع قريبه من سطح الارض. 

من ناحية أخرى أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق. 

وأكد الهجان أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 59 طلب   تصالح على مخالفات البناء ليبلغ إجمالي عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين 220395 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و236 مليون و 926 ألف جنيه. 

من ناحية اجرى محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية بمواقف حي غرب وشرق شبرا الخيمة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس"كورونا" وفقا لقرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات الفورية على عدم ارتداء المواطنين للكمامات. 

وقام المحافظ بتفقد مواقف السيارات بكلية الزراعة وبموقف الزهور بميدان المؤسسة وبموقف مسطرد حيث تم التأكد من التزام الجميع بالكمامة وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومدير مشروع المواقف بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس. وأكد المحافظ على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية . 

مشددًا على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم  بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين. وقال الهجان إنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية تم تحرير 1680 مخالفة محضرا لعدم ارتداء الكمامة حتى الآن على مستوى المحافظة، مؤكدا استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين. 

وخلال الجولة تابع المحافظ منظومة النظافة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع الرئيسية وفي مواقف السيارات التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري، حيث وجه المحافظ بالعمل على مدار 24 ساعة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع.


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