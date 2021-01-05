برلمانية: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين

أثنت النائبة ميرال جلال هريدى عضو مجلس النواب، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كوقود بديل للسيارات وذلك خلال افتتاحه للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة .





وصفت النائبة ، فى بيان لها المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بأنها "نقلة نوعية" في مجال الطاقة النظيفة، والتي تضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة في مجال الطاقة مؤكدة أن المبادرة تقدم تسهيلات وبرامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.





وثمنت "ميرال " خطة وزارة البترول لتنفيذ 325 محطة غاز طبيعى فى 2021، لإحلال وتحويل 250 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات خلال 3 سنوات.





وأشارت عضو مجلس النواب إلى ان تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين وعلي رأسها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من احدث الطرازات والتي تعمل بالغاز والذي يوفر مبالغ كبيرة لأصحابها .





وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتفقد الرئيس الجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالاضافة الي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع، وفقًا للصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على “فيسبوك”.





واطلع الرئيس على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.





كما تفقد الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال،حدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.