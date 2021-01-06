البحث العلمي: فتح باب التقدم لمشروعات تطبيقية ومشروعات نقل وتوطين تكنولوجيات المنتجات الحيوية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمشروعات تطبيقية ومشروعات نقل وتوطين تكنولوجيات المنتجات الحيوية ودعم التكنولوجيات البازغة وعلوم الصدارة فى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية (دورة 2021) ، وذلك من خلال الإدراة التنفيذية لبرامج الإستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بمركز التعاون العلمى والتكنولوجى بأكاديمية البحث العلمى والمدعوم من وزارة البحث العلمى.









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واوضحت الاكاديمية أنه على جميع الباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية والصناعات ذات الصلة التقدم بمقترحات مشروعاتهم التطبيقية فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية للحصول على الدعم المطلوب على أساس تنافسى للوصول بالمخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقى والانتاجى وذلك بالتعاون مع المؤسسات والشركات الإنتاجية بالقطاعين العام والخاص.





كما يشمل البرنامج ايضًا دعم مقترحات نقل التكنولوجيا سواء من الداخل أو الخارج من مراكز بحثية دولية ذات باع وخبرات فى مجال إنتاج الخامات والمستحضرات الحيوية ذات التطبيقات الصناعية المختلفة بهدف الحصول على منتجات ومستحضرات بيوتكنولوجية فى المجالات المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات والشركات الإنتاجية المصرية على أن يكون دور الشريك الصناعى واضح ومشاركته جادة.









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واشارت إلى أنه على الراغبين فى التقدم الحصول على الشروط والنماذج الخاصة بذلك من مقر مركز التعاون العلمى والتكنولوجى بالعنوان التالى: 101 شارع القصر العينى – القاهرة الدور الثانى عشر أو من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا









وتابعت: "علي أن يكون أخر موعد للتقدم 31/1/2021 لمقر إدارة البرنامج أو من خلال البريد الإلكترونى التالى : [email protected] أو [email protected] ".







