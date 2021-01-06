الصحة تنشر نموذج الموافقة لتلقي لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نموذج الموافقة المستنيرة على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (تحت تصريح الطوارئ).





وفي ظل انتشار وباء فيروس الكورونا المستجد بالعالم، والسعي الحثيث لإيجاد وسائل تساعد على احتواء انتشار المرض وتقليل معدلات الوفيات خصوصا في الفئات الأكثر عرضة، تزامن ذلك مع نجاح العلماء في ابتكار العديد من اللقاحات التي قد تساعد بشكل كبير في وسائل مواجهة انتشار المرض.





وقد سارعت وزارة الصحة والسكان للاشتراك في التجارب الإكلينيكية التي تساعد في الإسراع من وتيرة الحصول على لقاح آمن وفعال ، وقد أدت العديد من تلك التجارب الإكلينيكية الناجحة بالعالم إلى اعتماد العديد من اللقاحات إما تحت الاستخدام الطارئ أو التصريح الكامل بالاستخدام .





ولمعرفة جميع التفاصيل الخاصة باللقاحات المستخدمة ، ينبغي عليك استشارة مقدم الخدمة الصحية حال عدم وجود بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح .





1-ماذا يعني استخدام اللقاح تحت التصريح الطارئ:





• التصريح بالاستخدام الطاري ( ELA ) هو آلية لتسهيل توفير واستخدام التدابير الطبية اللازمة، بما في ذلك اللقاحات، أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، مثل جائحة فيروس الكورونا المستجد الحالية.





وأدرجت منظمة الصحة العالمية هذه الجائحة كحالة طوارئ تهدد الصحة العامة وتثير القلق على الصعيد الدولي بموجب هذا التصريح، قد تسمح السلطات الصحية المعنية بتسجيل اللقاحات والأدوية بإستخدام المنتجات الطبية غير المعتمدة أو إستخدام منتجات طبية معتمدة لعلاج أمراض أخرى في حالات الطوارئ لعلاج الأمراض أو الحالات الخطيرة أو المهددة للحياة أو علاجها أو الوقاية منها عند استيفاء معايير قانونية معينة، بما في ذلك أنه ليست هناك بدائل مناسبة ومعتمدة ومتاحة وقد دعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية بمختلف دول العالم إلى تسجيل اللقاحات للاستخدام الطارئ حال ثبات إنها أمنة خلال فترة التجارب الإكلينيكية بالإضافة إلى وجود فاعلية مقبولة قد توفر الحماية لمتلقيه أو تقلل





من فرص حصول المضاعفات تم التصريح الاستخدام الطارئ للقاح الذي ستتلقاه من قبل هيئة الدواء المصرية بعد مراجعة كافة بيانات الفاعلية والمأمونية قصيرة المدى.





الإجراءات المتعلقة بتلقي اللقاح :





سيقوم مقدم الخدمة الصحية بمراجعة الوضع الصحي لك للتأكد من عدم وجود أي موانع قد تمنع تلقيك للقاح ومعرفة المعلومات الصحية الخاصة بك وتسجيلها بما في ذلك التاريخ الطبي والأمراض الحالية.



