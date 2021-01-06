سعرها 28 دولارًا.. كمامة ولي العهد السعودي في قمة العلا تخطف الانتباه .. صور

اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعون للقمة الخليجية الـ 41 التي عقدت أمس الثلاثاء بمدينة العلا السعودي، بالكمامة التي ارتداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





ولفتت كمامة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انتباه المتابعين والمغردين، فضلاً عن مشهد عناقه للأمير القطري تميم بن حمد.





وصنعت الكمامة التي ارتداها بن سلمان في كوريا الجنوبية، وتتميز بخفة وزنها الذي يصحل إلى 5 جرامات فقط، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.





وذكرت نقلا عن أحد المواقع الإلكترونية لبيع الكمامات، أنها مزودة بمرشح الألياف النانونية المكون من 3 طبقات ويمتاز حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية.





ويبلغ سعر الكمامة 28 دولارًا أي 105 ريالات سعودية، كما تتميز بتصميمها ثلاثي الأبعاد لمنع استنشاق الغبار الناعم بكفاءة كما تمتاز بالثبات العالي عند ارتدائها.



