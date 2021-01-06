سامسونج تبدأ تصنيع Galaxy Tab M62 في هذه الدولة.. تفاصيل

بدأت كصانع شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة التكنولوجيا فى العالم تصنيع جهازها اللوحي Galaxy Tab M62 فى الهند، استعدادًا لطرحه بشكل رسمي فى الأسواق فى العام الجاري، بعد ما ظهرت صور تكشف تصميم "الشاسيه" الخاص بالجهاز الجديد.

Galaxy Tab M62 مزود به كاميرتين، و مساحة لبطارية عملاقة، الأمر الذى يعني تحسينات أكتر فى وقت الاستخدام وتجربة التصوير. وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني ، كشف تصميم الجهاز اللوحي الجديد





ومن المتوقع أن يكون السعر الخاص بجهاز Galaxy Tab M62 الجديد أرخص من إصدارات فئة Galaxy Tab A، كما كشف الخبراء أن الجهاز سينتشر بصورة كبيرة و يخدم الطلاب حول العالم بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID- 19، مما يساعدهم فى عملية التعلم عن بعد. Galaxy Tab A، كما كشف الخبراء أن الجهاز سينتشر بصورة كبيرة و يخدم الطلاب حول العالم بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID- 19، مما يساعدهم فى عملية التعلم عن بعد.





جدير بالذكر أن سامسونج كشفت مؤخرًا عن صور جديدة لقلم S Pen الذكى الذي سيأتى لأول مرة مع هواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج، حيث تعرض الصور قلمًا يبدو مشابهًا في المظهر لأقلام S السابقة من سامسونج ، بالإضافة إلى حافظة هاتف أوسع قليلًا من الهاتف نفسه.



