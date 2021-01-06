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مرأة

هوت شوكليت بكريمة البندق بطريقة الشيف الشربيني

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:14 ص
هوت شوكليت بكريمة
هوت شوكليت بكريمة البندق
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أسماء عبد الحفيظ

يحتاج الكثير من الأشخاص لتناول الهوت شوكليت للتدفئة فى الشتاء، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الهوت شوكليت بمذاق لا يقاوم.

مقادير هوت شوكليت بكريمة البندق:

لبن
شوكولاتة باللبن
شوكولاتة كريمي
بندق مجروش
كريمة مخفوقة
صوص شوكولاتة

طريقة تحضير هوت شوكليت بكريمة البندق:

* يخلط اللبن الساخن مع الكاكاو والشوكولاتة المبشورة والشوكولاتة الكريم. 

* يضاف البندق ويزين بالكريمة المخفوقة وصوص الشوكولاتة ويقدم. 

فوائد الشوكولاتة:

أظهر بحث جديد أن الشوكولاتة الداكنة لها تأثير مفيد على وظائف المخ.

وفقًا لبحث أجراه علماء من جامعة نورث كارولينا، يمكن زيادة الانتباه والتركيز إذا تم تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو خلال النهار.

أجريت الدراسة على 122 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، تمت مراقبة نشاط دماغهم بعد تناول أنواع مختلفة من الشوكولاتة ، والتي أثبتت أن الشوكولاتة الداكنة لها أفضل تأثير على نشاط الدماغ.

تعمل الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على حوالي 60 % من الكاكاو، على تقوية التركيز بنجاح، لذا فإن وقت الظهيرة هو أفضل وقت لتناولها.

بالإضافة إلى كونها جيدة للغاية للتركيز، فإن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة والمواد التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف العلماء أن مكعبًا واحدًا من الشوكولاتة الداكنة يكفي لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

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