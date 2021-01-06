ابن الشاطر.. مطور علم الفلك ومبتكر أول ساعة لحساب الوقت طوال العام





ولد أبو الحسن علاء الدين الأنصاري عام 1304 م في دمشق وقد عاش مع جده بعد وفاة أبيه وهو في السادسة من عمره ، ثم ابن عم أبيه وزوج خالته الذي علمه تطعيم العاج ، حيث جمع ثروة كبيرة واستغلها في التنقل بين الأمصار لتعلم الرياضيات والفلك ، فاتجه إلى مدن مصر و بلاد الشام ، وعاد إلى دمشق وواصل علومه في الفلك وصناعة الاسطرلاب الذي نبغ فيه وكان يلقب بابن الشاطر .





يعد ابن الشاطر أحد أبرز علماء الفلك والرياضيات ، وقد قضى معظم حياته في وظيفة التوقيت ورئاسة المؤذنين في الجامع الأموي بدمشق ، حيث قام بصناعة ساعة شمسية لضبط وقت الصلاة سماها "الوسيط" وضعها على إحدى مآذن الجامع الأموي ، وقام بتصحيح نظرية بطليموس ، كما سبق الفلكي كوبرنيكوس فيما توصل إليه بقرون عدة، ونشر ذلك في كتابه نهاية السؤال في تصحيح الأصول .

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وقد صحح المزاول الشمسية التي بقيت تتداول لعدة قرون في كل من بلاد الشام وأرجاء متعددة من الدولة العثمانية ، كما قام بتأليف كتب تحتوي على نظريات فلكية بناء على توجيهات السلطان العثماني مراد الأول ومن ذلك قياسه زاوية انحراف دائرة البروج ، وتوصله إلى نتائج دقيقة جدا .





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كما تمثلت أهم إنجازاته في تصحيح نظرية كلاوديوس بطليموس ، والتي تقول بأن الأرض هي مركز الكون والشمس هي التي تدور حولها ، وأن الأجرام السماوية كلها تدور حول الأرض مرة كل أربع وعشرين ساعة ، وكان العالم كله في عهد ابن الشاطر يعتقد بصحة هذه النظرية التي لا تحتمل وقد توصل الفلكي كوبرنيكوس إلى هذه النتيجة بعد ابن الشاطر بقرون .





وقد كان ابن الشاطر له باع كبير في علوم الفلك ، حيث انتقد في أشهر كتبه "نهاية السؤال في تصحيح الأصول" النظام الفلكي البطلمي ، ورفض أفكار بطليموس وغيره من علماء الإغريق حول الشمس والقمر والنجوم والكواكب ، واقترح بدلًا من ذلك نموذجًا فلكيًا جديدًا يشبه النظام الفلكي الشهير الذي وضعه لاحقًا نيكولاس كوبرنيكوس في القرن السادس عشر ، وكان متميزا بعدم تمسكه بالمبادئ النظرية للفلسفة الطبيعية أو علم الكونيات الأرسطي ، وإنما قام بإنتاج نموذج أكثر توافقًا مع الملاحظات التجريبية وعمليات الرصد الفلكي .





وهكذا كان النموذج الفلكي الذي اقترحه كان أكثراتفاقًا مع الملاحظات التجريبية والرصد الفلكي من أي نموذج سابق ، وتمثل أعماله نقطة تحول في علم الفلك ويمكن اعتبارها ثورة علمية قبل عصر النهضة .





وكان هناك العديد من الاجهزة التي اخترعها ، حيث كان أول من ابتكر ساعات متساوية الطول لحساب الوقت طوال العام وذلك سنة 1371، وقد اعتمد في ابتكاره هذا على التطورات الحسابية والصناعية التي قام بها عدد من العلماء المسلمين قبله، ولم تظهر مثل هذه الساعات في العالم الغربي حتى عام 1446 على الاقل .





كما اخترع ابن الشاطر أيضًا جهازًا لحفظ وتحديد الوقت أطلق عليه اسم "صندوق الياقوت"، وكان الهدف الرئيسي من هذا الجهاز تحديد مواعيد الصلاة بدقة ، ومن الأجهزة الهامة التي اخترعها ابن الشاطر أيضًا إسطرلاب متطور وساعات فلكية متنوعة ، وقد توفى عام 1375 م .