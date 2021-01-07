برلماني: مجلس الشيوخ يعد استكمالا لبناء المؤسسات التشريعية في مصر

قال النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن مجلس الشيوخ يعتبر بمثابة استكمال لبناء المؤسسات التشريعية فى مصر ، وذلك لمعاونة مجلس النواب فى دوره التشريعى.





وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة القوانين المعروضة عليه بشكل أكبر ، وذلك حتى تكون جاهزة للعرض والمناقشة بمجلس النواب.





وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك، العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.





وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.