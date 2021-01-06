رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، الإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بمواقفهم الوطنية.





وقال رئيس جامعة كفرالشيخ ، في برقية تهنئته يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة كفرالشيخ أن أتقدم للأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيدها على الإخوة الأقباط من أبناء الوطن بصفة خاصة وجميع المصريين بصفة عامة بالصحة والخير والبركات.





ووجه رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة داعيا الله عز وجل استمرار الحب والتآخي بين جميع أطياف الشعب المصري الذي تربطه أواصر الأخوة والمودة و أن الشعب المصري في رباط إلى يوم الدين معربا عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وقال دسوقي إننا جميعًا شركاء في وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة وسنظل قلبًا وصفًا واحدًا في وجه من يعبثون بمقدرات هذا البلد متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم علي أرضها بالأمن والمحبة مؤكدًا على فخره واعتزازه بأن يجمعنا حب الوطن وأن نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.





وأشار إلى أننا ننعم بأيام خير وبركة وعزة ونصر واستقرار و أن تبادل اللقاءات والزيارات في المناسبات الدينية والاجتماعية والسياسية كافة للتهنئة تعكس روح الحب والأخوة بين المصريين.





وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالمواقف الوطنية للأخوة الأقباط والتي تؤكد أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد ولا يمكن السماح بالوقيعة بين أفراده، مضيفًا "أتمنى أن يسود الأمن والأمان والسلام على مصر والعالم في العام الجديد".



