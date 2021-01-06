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رياضة

باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:52 م
باتشيكو
باتشيكو
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على عقد جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.
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