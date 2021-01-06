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رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. سيمبا يفوز على بلاتينيوم برباعية نظيفة ويصعد لدور المجموعات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:29 م
سيمبا التنزاني
سيمبا التنزاني
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق سيمبا التنزاني، من حجز مقعده في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح ضيفه بلاتينيوم إف سي الزيمبابوي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني بدار السلام، في إطار إياب دور الـ 32 للبطولة.

وكان الفريق الزيمبابوي، قد حقق الفوز ذهابًا على ملعبه، بهدف دون رد.

افتتح إيراستو نيوني، التسجيل في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ثم أضاف شوماري كامبومبي، الهدف الثاني، في الدقيقة 62.

وعزز جون بوكو، من تقدم سيمبا بإحرازه الهدف الثالث، في الدقيقة 91، قبل أن يضيف الزامبي كلاتوس تشاما، الهدف الرابع، في الدقيقة 95 من زمن اللقاء.

ومن المقرر، أن تجرى قرعة دور المجموعات للبطولة، بعد غدٍ الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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