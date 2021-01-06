قوة الاقتصاد.. خبير: مصر ثبتت أسعار البنزين في جائحة كورونا.. وتركيا تشهد ارتفاعا

قال محمد نجم الباحث والخبير الاقتصادي، تعليقا على تثبيت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية، إنه لا توجد دولة قادرة على التحكم في كل العوامل المؤثرة على اقتصادها.





وأضاف نجم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" لا توجد دولة قادرة على السيطرة على الأسعار العالمية للبترول".





وأوضح أن قرار تثبيت أسعار المواد البترولية مرتبط بـ سعر برميل البترول عالميا، منوها إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه عامل رئيسي يتحكم في سعر برميل النفط ولجنة التسعير وجدت أن سعر الصرف مستقر للدولار في مصر مما أدى إلى تثبيت أسعار المواد البترولية في مصر.





ولفت محمد نجم إلى أن الدولة المصرية تضع سورا عازلا بين جائحة كورونا وبين المواطن المصري بفضل قوة الاقتصاد، ولا نشهد أي ازمة في البنزين او السلع الاستراتيجية ، وهناك دول شهدت زيادة في أسعار المواد البترولية مثل تركيا.





وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي تثبيت الأسعار الحالية للوقود وذلك حتى نهاية شهر مارس المقبل.





وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن القرار جاء حفاظا على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.





وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، كما استقر سعر لتر السولار عند 6.75 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه.