بيانات مضللة.. تنسيقية شباب الأحزاب ترد على تقرير البرلمان الأوروبي بـ 5 لغات.. فيديو

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحركت على عدة محاور للرد على تقرير البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر.





وأضاف "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بيان شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تزامن مع صدور قرار البرلمان الأوروبي.





وأشار إلي أنه تم ترجمة البيان إلي أكثر من 5 لغات وتم نشره في عدة جهات دولية، موضحا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتخذت شكلا من أشكال العمل الجماعي وتم تشكيل لجان داخلية ونوعية ولجان حقوق الإنسان أيضا وأصدروا هذا التقرير.





وأكد أن التقرير الذي أصدرته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تصدى لجميع المزاعم والادعاءات التي تضمنها تقرير البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، متابعا أن تقرير البرلمان الأوروبي اشتمل على عدة مغالطات، نقلت صورة مضللة عن مصر، والدستور المصري يدحض بنصوصه مثل هذه الادعاءات، ويوافق تمامًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.





ولفت إلي أن تقرير البرلمان الأوروبي غير ملزم، معقبا: «الرؤية عندهم غلط ودورنا توجيه آلياتنا للرد عليهم، لأنهم اعتمدوا علي بيانات غير واضحة ومضللة».