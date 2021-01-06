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رئيس قطونيل: ننسق مع تحيا مصر لتحويل تبرع مالى لتوفير لقاح كورونا للمصريين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:30 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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هاني حسين
قال باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، إن صندوق تحيا مصر يدعم المواطن المصري والفئات الأكثر احتياجا في مختلف المناسبات.

وأضاف باسل سماقية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تنسيقا مع صندوق تحيا مصر للتبرع له من أجل توفير لقاح كورونا للمصريين".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن شركة النساجون الشرقيون تبرعت بـ5 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شركة النساجون الشرقيون استجابوا للحملة التي تم إطلاقها وتبرعوا بـ 5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر.

وأكمل: «أي مبلغ ولو رسالة بجنيه هتأثر وجنيه علي جنيه هنعمل رقم كويس ويقدر صندوق تحيا مصر يوفر لقاحات المصريين غير القادرين».

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