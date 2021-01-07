حبس مالك شركة لحيازته مستلزمات طبية وإسطوانات أكسجين تم حجبها عن الأسواق

قررت جهات التحقيق، حبس مالك شركة مستلزمات طبية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه 3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 30 إسطوانة غاز أكسجين ، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.





وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لممارسات حجب المستلزمات الطبية وإسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول ، حيث تمكن رجال مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط





وكان العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من مباحث التموين يفيد بجهود حملة أمنية تمت تحت اشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة والتي أسفرت عن ضبط 3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 30 إسطوانة غاز أكسجين ، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" .



