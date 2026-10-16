مبادرة سينما على الطريق تنطلق من مهرجان الجونة لتقديم عروض سينمائية مجانية

أعلن مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة ساويرس، بالتعاون مع جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة»، إطلاق مبادرة "سينما على الطريق - Cinema on Wheels" التي تقدم ثلاثة أفلام قصيرة من البرنامج الرسمي للدورة التاسعة للمهرجان، من خلال عروض مجانية في خمس محافظات مصرية، تعقبها مناقشات مفتوحة مع الجمهور.

وتنطلق العروض من الغردقة يوم 23 أكتوبر، ثم تنتقل إلى المنيا وقنا والأقصر وأسوان، قبل أن تُختتم الجولة بفعالية خاصة في القاهرة نهاية الشهر، لتستمر بذلك أنشطة المبادرة بعد انتهاء الدورة التاسعة للمهرجان، التي تُقام خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.

وتضم المبادرة أفلامًا مصرية ودولية، تتيح للجمهور التعرف على تجارب سينمائية متنوعة ومناقشة موضوعاتها مع نقاد شباب من طلاب أكاديمية الصناعة التابعة لجمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة»، والمتخصصة في التدريب على الكتابة والنقد السينمائي.

وفي هذا السياق، قال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "نحن نبحث دائمًا عن سبل لتوسيع نطاق وصول مهرجان الجونة السينمائي ليتجاوز حدود فترة إقامته ومكان انعقاده في مدينة الجونة؛ وستتيح لنا هذه المبادرة نقل التجربة إلى محافظات لا تحظى عادةً بفرص كافية للمشاركة في الفعاليات السينمائية والفنية. يعد هذا امتدادًا لما يقدمه المهرجان من دعم للمواهب الشابة من مختلف المحافظات من خلال برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة".

وتأتي مبادرة "سينما على الطريق" ضمن الشراكة الممتدة بين مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة ساويرس، والتي تشمل دعم المواهب الشابة وتطوير المشروعات السينمائية، إلى جانب تعزيز الإتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة. وتُكمل المبادرة هذه الجهود بإضافة بُعد آخر للشراكة، يجمع بين الاهتمام بصُنّاع الأفلام وتوسيع دائرة االوصول للجمهور خارج نطاق مدينة الجونة.

من جانبها، قالت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس: "قيمة المهرجان لا تُقاس فقط بالأفلام التي يعرضها، بل أيضًا بمن يستطيع الوصول إليها. وبصفتنا شريك الأثر والإتاحة لمهرجان الجونة السينمائي، نؤمن بأن الثقافة ليست رفاهية ولا نشاطًا إضافيًا، بل جزء أصيل من التنمية وحق للجميع، لا سيما في المجتمعات التي نعمل معها منذ 25 عامًا. "سينما على الطريق" هي ترجمة عملية لهذا الإيمان؛ فنحن ننقل الأفلام من قاعات المهرجان إلى جمهور في محافظات مختلفة، قد لا تتاح له فرصة مشاهدتها لولا هذه المبادرة، ونجعل من كل عرض مساحة للحوار وتبادل وجهات النظر حول قضايا تمس حياة الناس. وهكذا تتكامل شراكتنا مع المهرجان؛ ندعم المواهب وصُنّاع الأفلام من جهة، ونعمل من جهة أخرى على وصول أعمالهم إلى جمهور أوسع، ليصبح الفن أداة للتمكين وبناء الوعي، لا مجرد مشاهدة".

وأضاف عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "لقد رسّخ مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة ساويرس علاقة وطيدة على مر السنين، قوامها الإيمان المشترك بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الفن السينمائي في الحفاظ على ثقافتنا وهويتنا الجماعية. وتتيح لنا مبادرة "سينما على الطريق" تقديم باقة مختارة من الأفلام لجمهور يتجاوز نطاق مدينة الجونة؛ إذ نصل من خلالها إلى محافظات محددة قد لا تتاح لسكانها فرصة مشاهدة هذه الأعمال السينمائية في الظروف العادية. ولطالما أكدنا أننا منصة تربط مصر والمنطقة ببقية العالم عبر السينما، وتُعد هذه المبادرة المتنقلة وسيلتنا لربط الجونة بباقي أنحاء البلاد".

تتضمن المبادرة عرض ثلاثة أفلام قصيرة من البرنامج الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، تمثل تجارب سينمائية مصرية ودولية متنوعة، وهي:

ارتباك |إخراج مريم عبد الجابر | مصر | العربية | 15 دقيقة

الخبيث | إخراج جاد شاهين | مصر |15 دقيقة.

تواصل | إخراج آنا بيلوفا | التشيك | الانجليزية | 15 دقيقة (مترجم إلى العربية).

تبدأ الجولة يوم 23 أكتوبر في قصر ثقافة الغردقة، ثم تنتقل إلى جمعية الجزويت والفرير للتنمية بالمنيا يوم 24 أكتوبر، وقصر ثقافة قنا يوم 25 أكتوبر، ثم مكتبة مصر العامة بالأقصر يوم 26 أكتوبر، وصولًا إلى مكتبة مصر العامة بأسوان يوم 27 أكتوبر.

وعن المبادرة قالت المخرجة ميسون المصري نائبة مدير مشروع السينما بجزويت القاهرة إن المبادرة تتوافق مع رؤية ورسالة جمعية النهضة التي تعمل منذ تأسيسها على اتاحة تعليم السينما وثقافتها في محافظات الصعيد والمناطق المهشمة ثقافيا وفنيا، مشيرة إلى جمعية النهضة من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي عملت على تأسيس نوادي السينما والمناقشات مع الجمهور، ونقل تجاربها السينمائية للشباب في الصعيد.

وتُختتم المبادرة بفعالية تُقام على مسرح ستوديو ناصيبيان التابع لجزويت القاهرة في نهاية أكتوبر، بحضور الشركاء القائمين على المبادرة والمشاركين فيها، لتؤكد أن تجربة المهرجان لا تنتهي عند حدود قاعات العرض، بل تستمر من خلال الحوارات التي تفتحها الأفلام مع جمهورها.

عن مؤسسة ساويرس

تأسست مؤسسة ساويرس عام 2001 بتمويل من عائلة ساويرس، وتُعد واحدة من أوائل المؤسسات التنموية المانحة في مصر. تعمل المؤسسة على دعم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات التنموية، مع التركيز على الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين صُنّاع التغيير. وتتبنى نهجًا قائمًا على الأدلة وقياس الأثر، من خلال برامج في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دعم الثقافة والفنون. وتنفذ المؤسسة برامجها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، مع اهتمام خاص بالمجتمعات الأكثر احتياجًا.

مهرجان الجونة السينمائي:

يُعد مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع اهتمام خاص بالسينما العربية، أمام جمهور شغوف وواسع المعرفة بالسينما.

ويعزز المهرجان الحوار بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، عبر ربط صنّاع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين. وإلى جانب دعم نمو صناعة السينما إقليميًا، يوفر المهرجان منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة، مع الاحتفاء بصنّاع السينما أصحاب المسيرات الراسخة.