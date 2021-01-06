تواضروس: الرعاة استحقوا أن يختارهم الله لكي يكونوا أول من يعرف ميلاد السيد المسيح ..فيديو





وأضاف البابا تواضروس خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي أن الرعاة كانوا بكل أمانة يحرسون القطعان فى البادية وكانت حياتهم بسيطة وكانت هذه البساطة هي سبب الفرح.





وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن البسطاء والرعاية استحقوا أن يختارهم الله لكي يكونوا أول من يعرف ميلاد السيد المسيح فى العالم فظهر لهم الملاك وبشرهم بفرح عظيم لكل الشعب.





وأشار تواضروس إلى أننا أمام فرصة لكي نشكر كثيرا ونصلى من أجل كل المسئولين فى بلادنا الحبيبة ونرفع قلوبنا ونصلى من أجل بلادنا ونصلى من اجل العالم أن يفك علينا تلك الجائحة.





وقال بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اننا تلقينا تهنئة من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق وتهنئة من محمود عباس أبو مازن رئيس فلسطين وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الرعاة أناس بسطاء لا يملكون من حطام الدنيا أى شئ ويعيشون في البادية.