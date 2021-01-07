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برلمان

منصف نجيب بعد تعيينه بمجلس النواب: أتبنى تشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين

الخميس 07/يناير/2021 - 03:59 ص
المستشار منصف نجيب
المستشار منصف نجيب سليمان
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عبد الرحمن سرحان
أكد المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تعيينه في مجلس النواب وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه، تعد تكليفًا كبيرًا ومسؤولية.

وقال "نجيب"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختياره لي عضوا في مجلس النواب، وأنا دائمًا في خدمة البلد".

وحول أهم الملفات التي سوف يتبناها خلال عضويته بالبرلمان، قال إن قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين يأتي على رأس أولوياته.

وضمت قائمة تعيينات مجلس النواب المقرر إصدارها من قبل رئيس الجمهورية، 28 عضوًا، وهم:

نيفين الطاهري
عبلة الألفي
الشيخ علي جمعة
جمال السعيد
فخري الفقي
محمد عمر الزيات / والد شهيد
محمد زكي أبو حسن
الشيخ سالم مراحيل

عماد خليل كامل
عادل عبد الفضيل
محمد سعد عوض الله
المستشار إبراهيم الهنيدي
منصف نجيب
منال هلال
ندى الألفي
فرحة الشناوي
آية مدني
نادية السعدني
جيهان زكي
سحر عطية
درية شرف الدين
حسام غالي
دينا إسماعيل
دينا عبد الكريم
إيمان العجوز
هدى عبدالستار
كريم سدراك
دينا أحمد إسماعيل
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