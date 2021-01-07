عقب واقعة التلاعب بأسطوانات الأكسجين.. تغييرات في صحة المنوفية

قرر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، تعيين الدكتور أحمد سمير، مدير إدارة الطوارئ، قائما بأعمال مدير إدارة المستشفيات.





كان ذلك خلفا للدكتور أسامة منصور عقب تعيينه مدير لمستشفي الصدر بشبين الكوم بدلا من الدكتور إيهاب حليم.





كما قرر تعيين الدكتورة الشيماء شفيق مديرة لإدارة الطوارئ بالمديرية وتعيين الدكتور محمد صلاح مدير العزل في مستشفى الباجور العام والذى كان يعمل مديرا لمستشفى الشهداء المركزى من قبل مع استمرار الدكتور وليد الشريف مديرا لمستشفى الباجور العام لمدة ثلاثة أشهر.





جاء حركة التغييرات عقب نشر فيديو ضبط الأهالي لسائق يلقي أسطوانات أكسجين ممتلئة عقب التلاعب في حصة المستشفي.





وكان أهالي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية تمكنوا من ضبط سائق بشركة الغازات ألقي 10 أسطوانات أكسجين في أرض فضاء قبل تسليمها الي مستشفي حميات ميت خلف بمركز شبين الكوم.





وفوجئ الأهالي بتوقف سيارة تحمل اسم خدمة مستشفيات علي جانب الطريق قبل الوصول إلي مجمع مستشفيات حميات ميت خلف وقيام سائقها بالقاء 10 اسطوانات اكسجين ممتلئه في ارض فضاء وسط الظلام.





وتمكن الأهالي من ضبط السائق الذي حاول الهرب وأكد أنه كان يخفف حمولة السيارة.





وقام الأهالي بالتحفظ علي السائق وتسليمه إلي قوات الشرطة وتحرير محضر بالواقعة





واعترف السائق في تحقيقات الشرطة أنه قام بإلقاء الأ سطوانات بحجة الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء حيث إن عددها يتجاوز 300 ألف جنيه استغلالا لأزمة كورونا.





وأكد باشتراك فردى أمن بالمستشفي ومسئول مخزن الأكسجين بالمستشفي معه في الواقعة حيث ساعدوه في التلاعب في الحصة مقابل توزيع الأموال عليهم.





وأشار إلى أنهم اتفقوا علي توزيع الأموال والتربح بينهم حيث إن في عهدته 68 أسطوانة أكسجين قام بتسليم 58 أسطوانة ممتلئة واستولي علي 10 أخرى خرج بها من المستشفى لإلقائها في أرض الفضاء.





وبالفحص تبين وجود تلاعب في الحصة المثبتة بدفتر مخزن المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.



