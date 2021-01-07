ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ الدايت.. طريقة تحضير سلطة التونة بالخضار

الخميس 07/يناير/2021 - 01:38 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل سلطة التونة بالخضار الدايت.

المقادير
1 علبة تونة قطع كبيرة
1 بصلة مفرومة ناعمة
1 حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات
1 حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات
1 حبة طماطم مفرومة
1 حبة جزر مقطعة مكعبات
1 كوب خس مفروم
ملح حسب الذوق
عصير ليمونة
1 ملعقة صغيرة خل

طريقة التحضير
نغسل الخضار ونقطعها ثم نضعها جانبًا .

نفتح علبة التونة ونضعها في وعاء مع الزيت الموجود بالعلبة ونضيف الخس المفروم والجزر والفلفل الملون والطماطم والبصل والملح حسب الذوق والخل وعصير الليمون ونحرك حتى تختلط مكونات السلطة جيدًا .

نضع أوراق خس في طبق التقديم وفوقه سلطة التونة وبذلك تكون جاهزة للتقديم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان