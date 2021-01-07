لـ الدايت.. طريقة تحضير سلطة التونة بالخضار

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل سلطة التونة بالخضار الدايت.





المقادير

1 علبة تونة قطع كبيرة

1 بصلة مفرومة ناعمة

1 حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات

1 حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات

1 حبة طماطم مفرومة

1 حبة جزر مقطعة مكعبات

1 كوب خس مفروم

ملح حسب الذوق

عصير ليمونة

1 ملعقة صغيرة خل





طريقة التحضير

نغسل الخضار ونقطعها ثم نضعها جانبًا .





نفتح علبة التونة ونضعها في وعاء مع الزيت الموجود بالعلبة ونضيف الخس المفروم والجزر والفلفل الملون والطماطم والبصل والملح حسب الذوق والخل وعصير الليمون ونحرك حتى تختلط مكونات السلطة جيدًا .





نضع أوراق خس في طبق التقديم وفوقه سلطة التونة وبذلك تكون جاهزة للتقديم .