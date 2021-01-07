لـ الدايت.. طريقة تحضير سلطة التونة بالخضار

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل سلطة التونة بالخضار الدايت.
المقادير
1 علبة تونة قطع كبيرة
1 بصلة مفرومة ناعمة
1 حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات
1 حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات
1 حبة طماطم مفرومة
1 حبة جزر مقطعة مكعبات
1 كوب خس مفروم
ملح حسب الذوق
عصير ليمونة
1 ملعقة صغيرة خل
طريقة التحضير
نغسل الخضار ونقطعها ثم نضعها جانبًا .
نفتح علبة التونة ونضعها في وعاء مع الزيت الموجود بالعلبة ونضيف الخس المفروم والجزر والفلفل الملون والطماطم والبصل والملح حسب الذوق والخل وعصير الليمون ونحرك حتى تختلط مكونات السلطة جيدًا .
نضع أوراق خس في طبق التقديم وفوقه سلطة التونة وبذلك تكون جاهزة للتقديم .