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أخبار العالم

البنتاجون: إعلان التعبئة في قوات الحرس الوطني بواشنطن

الخميس 07/يناير/2021 - 12:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، التعبئة في قوات الحرس الوطني في واشنطن؛ على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة خلال الساعات الماضية. 

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن  ترامب عليه أن يكون على قدر من المسئولية. 

ووصف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أحداث الشغب في واشنطن، بالفوضى التي ستنتهي بالتمرد.

لكن ترامب دعا أنصاره في فيديو، مساء أمس، إلى التزام السلام والنظام، والعودة إلى بيوتهم، قائلًا "كانت لدينا انتخابات سُرِقت منا.. لكن عليكم الذهاب إلى منازلكم الآن. يجب أن يكون لدينا سلام، يجب أن يكون لدينا قانون ونظام". 

وأضاف "نحن لا نريد أن يتضرر أحد... لقد كانت انتخابات مزيفة، لكننا لا يمكننا أن نساعد هؤلاء الأشخاص، نحتاج لسلام. لذلك اذهبوا إلى منازلكم... أنا أعرف مشاعركم، لكن اذهبوا إلى منازلكم. مع السلامة".

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