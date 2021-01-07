ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو: العنف الانتخابي لا يمكن التساهل معه

الخميس 07/يناير/2021 - 03:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
ندّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باقتحام عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونجس في واشنطن، الأربعاء، معتبرًا أنّ العنف الانتخابي "لا يمكن التساهل معه" لا في الولايات المتحدة ولا خارجها.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر "لقد سافرت إلى العديد من الدول وكنت دائمًا أؤيّد حقّ كلّ إنسان في التظاهر السلمي دفاعًا عن معتقداته أو قضاياه".

وأضاف "لكنّ العنف الذي يهدّد سلامة الآخرين، بمن فيهم المسئولون عن ضمان سلامتنا جميعًا، أمر لا يمكن التساهل معه لا في الداخل ولا في الخارج".

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن  ترامب عليه أن يكون على قدر من المسئولية. 

ووصف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أحداث الشغب في واشنطن، بالفوضى التي ستنتهي بالتمرد.

لكن ترامب دعا أنصاره في فيديو، مساء أمس، إلى التزام السلام والنظام، والعودة إلى بيوتهم، قائلًا: " "كانت لدينا انتخابات سُرِقت منا... لكن عليكم الذهاب إلى منازلكم الآن. يجب أن يكون لدينا سلام، يجب أن يكون لدينا قانون ونظام". 

وأضاف: "نحن لا نريد أن يتضرر أحد... لقد كانت انتخابات مزيفة، لكننا لا يمكننا أن نساعد هؤلاء الأشخاص، نحتاج لسلام. لذلك اذهبوا إلى منازلكم... أنا أعرف مشاعركم، لكن اذهبوا إلى منازلكم. مع السلامة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شرطة واشنطن: حظر للتجول في العاصمة من 6 مساء حتى 6 صباحا

البنتاجون: إعلان التعبئة في قوات الحرس الوطني بواشنطن

جورج بوش: ما يحدث في واشنطن مقزز ومؤسف

نيويورك تايمز: بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في واشنطن وليس ترامب

فوضى واشنطن.. نقل ضابط شرطة إلى المستشفى وإصابة آخرين

مصادر في الحزب الجمهوري: ترامب فقد صوابه

ترشيحاتنا

أول تعليق من نهى العمروسي بعد إخلاء سبيل ابنتها في قضية فيرمونت

استشاري يوضح تأثير فيروس كورونا على الأطفال ونصائح لأولياء الأمور

دعاء ثبات القلب على الدين

كنت هموت في تونس.. ربيع ياسين يهاجم عضو «الخماسية»

تغريدات داعية للعنف.. تويتر يغلق حساب الرئيس ترامب

بعد وفاة طفلين.. رامي رضوان: أخبار كورونا أصبحت سوداء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان