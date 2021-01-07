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رياضة

الثعلب تحت القبة.. السيرة الذاتية لحازم إمام عقب دخول مجلس النواب

الخميس 07/يناير/2021 - 08:26 ص
حازم إمام
حازم إمام
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محمد رشاد
بعدما صدر قرار بتعيين حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وإمبراطور الكرة المصرية وثعلبها الصغير، نائبا في مجلس النواب، وذلك ضمن مجموعة رياضيين وقع الاختيار عليهم، أبرزهم، حسام غالي، ومحمد عمر، وآية مدني، يقدم موقع صدى البلد لكم أعزائنا القراء السيرة الذاية للثعلب الصغير:
 
ولد حازم إمام يوم 17 أبريل، 1975، وهو ابن الأسطورة حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق، وجده يحيى إمام حارس الزمالك الأسبق أيضا.

ولعب حازم لصفوف الزمالك، دي جرافشاب الهولندي، وأودينيزي الإيطالي، كما مثل منتخب مصر الأول وتوج معه ببطولة أمم إفريقيا 1996 مع المدرب الأسطوري محمود الجوهري.

وحقق حازم إمام مع الزمالك كلاعب، 12 بطولة "بطولة دوري أبطال أفريقيا سنة 1996، وبطولة الدوري المصري العام موسم 2000 / 2001، وبطولة كأس السوبر المصري سنة 2001 م، وبطولة كأس مصر بطولة 2002، وبطولة كأس السوبر المصري سنة 2002، وبطولة دوري أبطال أفريقيا سنة 2002، وكأس السوبر الأفريقي سنة 2003، وبطولة الدوري العام المصري موسم 2002 / 2003، وبطولة كأس الأمير فيصل العربية سنة 2003، وكأس السوبر المصري السعودي سنة 2003، وبطولة الدوري العام المصري موسم 2003 / 2004، وبطولة كأس مصر بطولة 2008".

ويسلك حازم إمام طريقا جديدا وذلك تحت قبة البرلمان، حيث سيتجه للعمل العام وخدمة أبناء وطنه، وذلك بجانب عمله في الرياضة كمحلل رياضي، فضلا عن احتمالية ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة والمقرر لها نهاية العام الحالي.
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الثعلب تحت القبة.. السيرة الذاتية لحازم إمام عقب دخول مجلس النواب

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