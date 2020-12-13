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أحمد سليمان يكشف عن دور تطوعي لـ حازم إمام داخل نادي الزمالك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:31 م
حازم إمام
حازم إمام
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حمزة شعيب
قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يلجأ إلى القضاء وقت رحيله عن مجلس إدارة النادي؛ حتى يحافظ على استقرار النادي.

وطالب "سليمان"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق بترك النادي يستقر ولا يلجأ للقضاء، قائلًا «لو بتحترم الزمالك سيبه يستقر، وتنازل عن القضايا».

وأضاف أن خدمة نادي الزمالك عمل تطوعي، وبعض الرموز مثل حازم إمام يساعدون النادي وهم خارج المسئولية ويحاول جلب إعلانات للنادي، ويجب الابتعاد عن المصالح الشخصية لدعم استقرار الزمالك.

وأبدى سليمان، حزنه على تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة بسبب مخالفات كارثية، مشيرا إلى أن بناء فريق قوي للزمالك في 2014 تم بروح التعاون بين أعضاء مجلس الإدارة.

ونوه عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي على مستوى عالٍ من الكفاءة والمسئولية، مضيفا "أحاول بعلاقاتي واتصالاتي توفير الموارد المالية اللازمة للقلعة البيضاء".

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