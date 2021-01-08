الكابيتانو حسام غالي من عالم كرة القدم إلى قبة البرلمان.. السيرة الذاتية

ويعد حسام غالي واحدا من الأسماء التي لمع اسمها في عالم كرة القدم وبزغ نجمه طوال السنوات الماضية وصنع اسمًا كبيرًا له في عالم الساحرة المستديرة بسبب مهاراته وإمكانياته الفنية التي جعلته يحترف في أوروبا والخليج.

ويعد حسام غالي واحدا من الأسماء التي لمع اسمها في عالم كرة القدم وبزغ نجمه طوال السنوات الماضية وصنع اسمًا كبيرًا له في عالم الساحرة المستديرة بسبب مهاراته وإمكانياته الفنية التي جعلته يحترف في أوروبا والخليج.

صدر أمس قرار من رئيس الجمهورية بتعيين حسام غالي كابتن نادي الأهلي السابق "كابيتانو" الكرة المصرية ، نائبا في مجلس النواب ، وذلك ضمن مجموعة رياضيين وقع الاختيار عليهم، أبرزهم، حازم امام، ومحمد عمر، وآية مدني.

صدر أمس قرار من رئيس الجمهورية بتعيين حسام غالي كابتن نادي الأهلي السابق "كابيتانو" الكرة المصرية ، نائبا في مجلس النواب ، وذلك ضمن مجموعة رياضيين وقع الاختيار عليهم، أبرزهم، حازم امام، ومحمد عمر، وآية مدني.

موقع صدى البلد يقدم لكم السيرة الذاتية للكابيتانو ..

حسام غالي

حسام محمد السيد متولي عبد الستار غالي من مواليد 15 ديسمبر 1981 من مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بدأ كرة القدم منذ الصغر بصفوف مركز شباب كفر الشيخ ومنه إلى النادي الأهلي الذي انضم لصفوف المارد الأحمر في عام 1996 ومن هنا بدأت رحلة بزوغ نجم كبير في عالم كرة القدم وصل منه إلى العالمية.









لعب حسام غالي للنادي الأهلي ونجح في حفر اسمه بأحرف من ذهب بعدما تم تصعيده من صفوف الناشئين لتبدأ بداية رحلة نجم كبير في عالم الساحرة المستديرة في موسم 2000 ولعب حتى موسم 2003 وتألق بشدة ليصبح ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية، ليتلقى أول عرض احتراف له في 2003 من نادي فينورد الهولندي ولعب معه حتى موسم 2006.









بعد تألق غالي مع فينورد الهولندي انضم بعدها لصفوف فريق توتنهام الإنجليزي ولعب معه 3 سنوات نجح خلالها غالي في أن يثبت نفسه ويسطر اسمًا كبيرًا في عالم الكرة الإنجليزية بالدوري الإنجليزي، ومن بعده انضم لصفوف فريق ديربي كاونتي من توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم.









وخاض غالي العديد من التجارب الاحترافية بعد رحيله عن صفوف توتنهام حيث انضم لصفوف نادي النصر السعودي وليرس البلجيكي.









ونجح غالي في أن يحصد العديد من البطولات مع الأهلي طوال فترة تواجده بالقلعة الحمراء.









وفي 11 مايو سنة 2018 كانت آخر مباراة لحسام غالي مع النادي الأهلي أمام نادي أياكس الهولندي في مهرجان اعتزال "الكابيتانو"، بعدما قرر اللاعب اعتزاله للكرة بشكل رسمي يوم 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفي عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلًا "عايز ارتاح".





بعد اعتزال غالي للكرة تولي عدة مناصب إدارية في الأهلي وآخرها مدير الكرة بالجونة قبل أن يرحل ويتقدم باستقالته من منصبه بالجونة مؤخرًا.



