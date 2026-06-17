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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من يستحق لقب الحصان الأسود بالمونديال ؟.. إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا للجمهور

كأس العالم
كأس العالم
علا محمد

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، سؤالاً للجماهير حول المنتخب الذي قدم الأداء الأكثر مفاجأة في كأس العالم 2026 .

وكتب عبد الجواد، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "مين أكتر منتخب شايفينه مفاجأة كأس العالم 2026؟".

وتلقى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن خبرًا مطمئنًا قبل مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العالم، بعدما تأكدت جاهزية الثنائي أحمد فتوح لاعب الزمالك، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، للمشاركة في اللقاء.

وأوضح محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب، في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعبين خضعا خلال الأيام الماضية لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل استعادة كامل جاهزيتهما البدنية قبل المواجهة المرتقبة.

وأضاف أن أحمد فتوح كان قد اشتكى من شد عضلي خفيف خلال مباراة بلجيكا السابقة، إلا أنه تعافى بشكل كامل وأصبح جاهزًا للمشاركة، بينما عانى حمدي فتحي من إجهاد عضلي بسيط وتمكن بدوره من التعافي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته أمام نيوزيلندا فجر الإثنين المقبل في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

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