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أسرار تحضير الكفتة المشوية والاقتصادية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:12 ص
أسرار تحضير الكفتة
أسرار تحضير الكفتة المشوية والاقتصادية
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أسماء عبد الحفيظ

تبحث كل ربة منزل عن أفضل الخطوات التي تسهل عليها التوفير فى اعدادها الطعام والتوفيق لأسرتها ككل لذلك نقدم لكي أسرار تحضير الكفتة المشوية والكفتة الاقتصادية للتوفير. 

عمل الكفتة المشوية، ونصائح لتحضيرها بمكونات اقتصادية من الشيف نجلاء الشرشابى.

طريقة عمل الكفتة المشوية
* يفرم البصل ويصفى ويوضع جزء منه على اللحم المفروم ويخلطوا جيدًا.
* تفرم اللحمة المفرومة مع اللية ثم تضاف البهارات والملح ثم ترفع عن الكبة.
* يشكل خليط الكفتة على شكل كورة ثم تفرد أصابع في الأسياخ وتشوى.
* تقدم الكفتة في طبق مزين بالبقدونس والطماطم والفلفل المشوي، وبالهنا.

المقادير

لحم مفروم
بصل
بهارات
زيت
ملح فلفل أسود
لية
طماطم
فلفل اخضر
بقدونس

طريقة عمل الكفتة المشوية بمكونات اقتصادية
- من الممكن الاعتماد على الخضروات أو الحبوب الكاملة مثل العدس والفريك والأرز وغيرها لتحضير أصابع كفتة غنية ومغذية، ولكن يجب الانتباه أن يتم سلقها وتسويتها جيدًا قبل إضافتها لباقي مكونات الكفتة.
- لتعزيز طعم ومذاق اللحم بالكفتة الاقتصادية، يجب الاهتمام بإضافة بهارات اللحم ضمن الخلطة وتركها قليلًا في الثلاجة حتى تتجانس ويتضح طعمها.

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