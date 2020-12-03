طريقة عمل دجاج مظبي على الملح بوصفات مختلفة

يعد الدجاج المظبي بهذه الطريقة من أشهر أكلات الخليج، ويمكن تقديمها على السفرة بجانب الأرز الأصفر، والسلطات المفضلة لديكم، كما يمكن تقديمها للأطفال بطريقة غير معتادة.





طريقة عمل المظبي المقادير

كيلو ملح خشن

دجاجة مقطعة من المنتصف ومفرودة.

2 كوب أرز بسمتي منقوع.

5 كوب مرق دجاج.

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

4 فصوص ثوم مهروس

ثمرة فلفل حار أحمر مقطعة نصفين

2 ثمرة طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة

3 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة كبيرة سمن

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة صغيرة زعفران

3 ملاعق كبيرة ماء ورد

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ثمرة ليمون أسود مجفف

2 ورقة لورى

5 حبات قرنفل

5 حبات حبهان

عود قرفة

ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير لدجاج المظبي

على نار عالية، ضعي الملح الخشن حتى يُغطي قاع القدر ثم غطيها، واتركيه حتى يسخن.

اصنعي بعض الفتحات الصغيرة في سطح الدجاج.

في وعاء كبير، ضعي الخل والكزبرة الجافة والكركم والكمون والحبهان المطحون والزنجبيل والبهارات ونصف كمية الطماطم والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

أضيفي الدجاج، وقلبيها جيدًا في التتبيلة، ثم اتركيها في الثلاجة مدة ساعة أو طوال الليل.

ضعي الدجاج فوق الملح الخشن، واجعلي جهة العظم ملامسة للملح، ثم ادهني بباقي التتبيلة وجه الدجاج.

غطي القدر، واتركيه حتى ينضج مدة 60 – 90 دقيقة.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي القرنفل والحبهان واللورى وعود القرفة والفلفل الحار والليمون الأسود، وقلبي جيدًا. أضيفي السمن، وقلبي مدة ثلاث دقائق، ثم أضيفي البصل، وقلبي مدة ثلاث قائق حتى يذبل البصل.

أضيفي الثوم والطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود وخليط الزعفران وماء الورد، وقلبي جيدًا مدة دقيقتين.

أضيفي الأرز وقلبي مدة دقيقتين، ثم أضيفي المرق وقلبي، ثم اتركيه حتى يغلي.

غطي القدر، واتركي الأرز على نار هادئة جدًّا لمدة 40 – 45 دقيقة، حتى ينضج الأرز.

ضعي الأرز في طبق التقديم، ثم ضعي الدجاج فوقه، وزينيه بالمكسرات المحمصة.







