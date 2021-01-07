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رياضة

لاعب من العيار الثقيل.. فرج عامر يكشف موعد الإعلان عن الصفقة الجديدة لسموحة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:14 ص
فرج عامر
فرج عامر
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محمد السعيد
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه سيتم الإعلان هذا الأسبوع، عن التعاقد مع لاعب عربي من العيار الثقيل.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرمانج مع شوبير:" سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن الصفقة الجديدة، هو لاعب عربي من العيار الثقيل، لم يسبق له اللعب في الدوري المصري".

وتابع:"  راضٍ عن مستوى فريق سموحة هذا الموسم، لكن لست راضيا عن النتائج، لأننا تعرضنا لظلم تحكيمي هذا الموسم".


يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أعلنت أمس، الأربعاء، تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي التي كان مقررًا إقامتها اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

وتأجلت المباراة لتقام يوم 17 يناير الجاري بسبب إصابة أكثر من لاعب داخل صفوف الفريق السكندري بفيروس كورونا.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط.
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